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法媒说德将人民币纳入外储体现中国在全球经济中的重要地位

2018年01月17日15:56  来源：新华网
 

法国主流媒体《费加罗报》１６日发表文章说，德国联邦银行近日宣布决定将人民币资产纳入外汇储备，这再次体现了中国在全球经济中的重要地位。

这篇题为《人民币在各央行外汇储备中的分量增加》的文章认为，人民币在全球外汇储备中地位上升对中国和其他国家都有裨益。对中国而言，这有助于摆脱对美元的依赖，减少贸易换汇成本和风险，同时也有利于吸引投资，为“一带一路”项目提供资金。

对其他国家而言，将人民币纳入外汇储备，使得其央行能投资一种“坚实”的货币，“回报率比美元还有吸引力”。同时，这也是外汇储备多元化的一种手段，而且反映出与中国合作的意愿信号。

文章说，如今已有６０多个国家和地区将人民币纳入外汇储备，更多国家的央行也有望很快这样做。汇丰银行去年进行的一项调研显示，未来１０年人民币在全球外汇储备中的份额可能翻番。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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