世界经济论坛创始人呼吁合作解决全球挑战

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布1月１６日呼吁政府、国际组织、企业和民间团体等通力合作，解决全球范围内面临的挑战和危机。

第４８届世界经济论坛年会将于２３日至２６日在瑞士达沃斯举行，年会主题为“在分化的世界中加强合作”。施瓦布１６日召开新闻发布会说，在当今世界，任何政府、企业和个人都不可能独自应对国际舞台上的各项挑战，而是需要通力合作；同时，无论国际、地区还是行业问题，都不可能孤立地得到解决，而是需要制定“系统性方案”。

施瓦布说，１０年前国际金融危机爆发时，他曾预测经济危机和社会危机会接踵而来。目前，“我们正在走出金融和经济危机，可是我们仍被困于社会危机之中”。

即将召开的世界经济论坛年会将聚焦在各国地缘战略竞争加剧的背景下国际合作的意义，并探讨在国际安全、环境保护及全球经济等方面，对各国具有共同利益的重大问题。

世界经济论坛表示，已有７０个国家元首或政府首脑及３８位国际组织负责人表示将出席此次年会。（记者 凌馨 聂晓阳）

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