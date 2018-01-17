中国驻洛杉矶总领馆领保应急值班电话变更

中国驻洛杉矶总领馆16日表示，为进一步做好中国公民的领事保护与协助工作，自2018年1月16日起，中国驻洛杉矶总领馆领保应急值班电话变更为：+1（213）807-8052。

根据中国驻洛杉矶总领馆的通知，在总领馆工作时段（当地时间每周一至周五9:00—17:00，节假日除外）拨打该电话，将由总领馆工作人员直接接听。在非工作时间（当地时间周一至周五17：00—次日09:00及节假日全天）拨打该电话，将免费转接到中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线（24小时开通）。转接功能将不影响总领馆为有需要的海外中国公民提供领事保护与协助。转接到12308热线后，热线工作人员将视情提供指导和建议，必要时协调驻外使领馆跟进处理。

自即日起，原领保应急值班电话：+1（626）554-0535停止服务。中国驻洛杉矶总领馆领保应急值班电话仅限在洛杉矶总领馆领区内的中国公民在遇紧急情况时使用。（记者 高山）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)