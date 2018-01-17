欧盟喊话英国：不“脱欧”还来得及！

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克1月16日喊话：如果英国就“脱欧”一事回心转意，那么欧洲联盟对英国“心依旧敞开”。

图斯克的这番表态引发不少人猜想，英国继续留在欧盟内部的可能性再度跃入公众视野。不过，英国政府此前宣称不会举行二次公投，“脱欧”谈判仍在艰难进行中。

欧盟：“我心依旧”

图斯克16日在欧洲议会发言：“如果英国政府坚持‘脱欧’决定，那么明年3月‘脱欧’就会化为现实，带来种种负面结果。除非一种情况，我们的英国朋友回心转意。”

按照图斯克的说法，“我们这些在欧洲大陆上的国家并未变心，我们的心对你们仍旧敞开”。他话音未落，会场内响起一片掌声。

欧盟委员会主席让-克洛德·容克当天对图斯克的话表示赞同。容克说：“图斯克说，我们的大门仍旧敞开。我希望英国能清楚地听到这句话。”

1月16日，让-克洛德·容克在欧洲议会发言。（新华/欧新）

这并非图斯克首次暗示英国可以逆转“脱欧”决定。2017年6月，图斯克表示对英国留在欧盟仍抱有希望，“欧盟是建立在看起来不可能实现的梦想之上的。所以，谁知道（未来会怎样）呢？”图斯克还引用英国甲壳虫乐队成员、已故著名歌手约翰·列侬的经典反战歌曲《想象》中的歌词，“你或许会说我在做梦，但并非只有我一个”。

眼下，英国国内部分人士再度呼吁举行二次公投。英国独立党前任领袖、英国“脱欧”主要推动者奈杰尔·法拉奇上周说，他欢迎二次公投的想法，但即便再投一次，“脱欧”的最终结果也不会发生改变；二次公投的作用，仅限于平息争论。英国首相特雷莎·梅的发言人随后回应称，不会推动二次公投。

英国：到底要啥？

图斯克一方面表达希望英国留在欧盟，另一方面强调“脱欧”谈判不能迟滞。他16日呼吁英国方面澄清自身立场，以便谈判继续推进。

图斯克说：“今天我们需要的是，英国进一步澄清自身愿景。一旦弄明白这一点，（欧盟27国）领导人将商讨我们今后如何与英国打交道。”

按照法新社的说法，自英国2016年6月公投决定“脱欧”以来，英国政府迄今没有明确说出希望今后与欧盟保持何种关系。欧盟委员会第一副主席弗兰斯·蒂默曼斯15日接受媒体采访时说，英国必须说清楚想法，双方才好就此展开谈判。

“告诉我们，你们想怎么样？”蒂默曼斯说，“不是我们要离弃英国，而是英国要离开欧盟。所以，跟我们说清楚你想要什么。”

此前有媒体称，欧盟多国围绕如何向英国开条件分歧日增，正吵得不可开交。图斯克16日回应称：“无论怎样，我们必须保持欧盟27国团结一致……最艰难的工作还等在前头，时间不多了。” （记者 杨舒怡）

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