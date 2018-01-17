古特雷斯称赞中国应对气候变化的行动

联合国秘书长古特雷斯１６日高度赞扬中国在全球应对气候变化行动中发挥的至关重要的作用，并鼓励中国在今后继续扮演重要角色。

古特雷斯当天在他的２０１８年首场记者会上说：“我们欢迎中国在应对气候变化行动方面所做的承诺。鉴于它的经济体量，中国发挥着举足轻重的作用。”

古特雷斯表示，《巴黎协定》做出的承诺未必能全部兑现，这些承诺同时也不足以把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在２摄氏度之内。“在这场比赛中，我们还没有取得胜利，胜利的仍是气候变化。”他呼吁人们加快行动，努力控制地球温度上升。

古特雷斯说，“中国在这一雄心勃勃的行动中发挥着重要作用。我对与中国政府在这方面建立的对话及合作机制寄予厚望”。他还呼吁人们协调行动，应对共同面临的包括气候变化在内的挑战与威胁。（记者 王建刚 尚绪谦）

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