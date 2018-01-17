古特雷斯欢迎朝韩重开交流渠道

联合国秘书长古特雷斯１６日对朝韩双方近日决定重新开放交流渠道及朝鲜决定参加韩国平昌冬季奥运会表示欢迎，并表示他将出席平昌冬奥会开幕式。

古特雷斯当天在联合国大会非正式会议上阐述２０１８年应当关注的１２件大事时表示，朝韩交流渠道，尤其是军事交流渠道的重新开放，对于降低因误判或误解所导致风险、缓解紧张局势至关重要。

古特雷斯为朝鲜决定参加平昌冬奥会感到鼓舞，并决定出席冬奥会开幕式。

古特雷斯说，２０１８年，他的首要任务之一就是推动朝鲜半岛实现无核化。他对联合国安理会就朝鲜进行核试验及弹道导弹试验作出“强硬决定”表示欢迎，认为“这些决定必须得到完全执行”。

本月９日，朝韩双方在板门店结束高级别会谈，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方在共同声明中强调，还将举行各领域会谈，致力于通过对话协商解决问题。（记者王建刚）

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