古特雷斯：各国应团结一致使世界重回正常发展轨道

联合国秘书长古特雷斯１６日表示，２０１７年世界形势发生了倒退，各国需要团结与勇气共同应对挑战，使世界重回正常发展轨道。

古特雷斯当天在联合国大会非正式会议上介绍自己２０１８年工作重点时表示，他去年上任时呼吁大家共同努力，使２０１７年成为和平之年，现在看来，和平仍然无望，世界形势发生了倒退。他说，目前冲突加深，新的危险已然显现；全球对核武器的担忧处于冷战后的最高水平；气候变化加剧；不公平扩大；人权受到严重侵犯；民族主义、种族主义和排外情绪上升。

古特雷斯说，这些情况表明，世界各国需要团结与勇气以共同应对挑战，使世界发展重回正常轨道。

他同时列出１２项工作重点，包括应对气候变化、规范移民、朝鲜半岛无核化、化解中东冲突、打击恐怖主义、加强联合国维和等，此外他还提及了促进性别平等这一课题。

古特雷斯当天还在今年首场记者会上表示，中美关系“极其重要”，中国与美国发展“富有建设性和积极的关系十分重要”。他表示，美国与俄罗斯、中国与俄罗斯以及其他大国之间都应当发展并保持这种“重要关系”。他同时强调，中国在国际事务中影响力不断提升，是一个“令人欢迎的进展”。（记者 尚绪谦 王建刚）

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