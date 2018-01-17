延续28年！中国外长每年首访非洲形成传统

人民网北京1月17日电 外交部网站消息，当地时间2018年1月16日，外交部长王毅在结束对非洲四国访问时应询向媒体介绍此行情况。

王毅说，中国外长每年开年首访—定是去非洲，这个作法已经延续28年，形成了好传统，就是要向国际社会表明，中国始终同非洲兄弟站在一起，不管中国如何发展，我们一直将自己定位为发展中国家，不仅是经济上，更重要的是在政治上，中国和非洲国家能够成为相互信赖、真诚合作的伙伴。此次访问的非洲四国情况各不相同，但也有不少共同点。

一是中共十九大的国际影响还在发展延伸，特别是在非洲等发展中国家。到访的每一位国家领导人都主动祝贺中共十九大胜利召开，对中国发展取得的巨大成就表示钦佩，希望学习和借鉴中国的发展经验。

二是非洲各国都希望走经济多元化道路，他们认识到依赖原材料和资源能源出口的单一发展模式已经走不通了，而帮助非洲国家实现经济多元化正是中国的优势所在。习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出中非“十大合作计划”，第一个就是支持非洲工业化。中国完全有条件、有能力成为非洲国家经济多元化和工业化进程中最可信赖和最理想的合作伙伴。

三是非洲各国都迫切希望同中国加强合作。应非洲国家的强烈要求，中国将于年内在北京举办中非合作论坛峰会。到访的四国领导人均表示愿应邀赴华与会，同时各国对“一带一路”倡议也表现出浓厚兴趣。我向他们介绍“一带一路”倡议已成为重要的国际合作平台，欢迎非洲国家积极参与。在中国和世界共建“一带一路”进程中，非洲国家不能缺席，而且能够扮演重要的角色。中非经济高度互补，通过共建“一带一路”，双方可以实现发展战略对接，从而为非洲实现现代化提供更多的资源和手段、拓展更广阔的市场和空间。我相信，经过双方努力，今年中非合作论坛北京峰会一定能够成为又一次历史性盛会，中国和非洲国家一定能在共建“一带一路”进程中成为更加紧密的合作伙伴。

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