俞正声与加蓬参议长米勒布举行会谈

全国政协主席俞正声16日在北京与加蓬参议长米勒布举行会谈。

俞正声说，中加传统友谊深厚。当前，中加关系呈现加速发展的良好势头，各领域交流合作日益密切。双方保持着高水平的政治互信，经贸等领域务实合作富有成果，文化、教育、卫生等人文领域合作亮点纷呈。2016年，习近平主席和邦戈总统共同决定把中加关系提升为全面合作伙伴关系，为两国关系发展指明了方向。

俞正声表示，中方愿同加方加强政治交往，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，不断夯实两国关系的政治基础。中共十九大强调，中国将秉持正确义利观和真实亲诚理念，加强同发展中国家的团结合作，这将为中国同加蓬合作以及包括加蓬在内的非洲国家发展带来新的机遇。中方愿助力加方实现新的发展，并欢迎加方来华出席将于今年举行的新一届中非合作论坛峰会。

俞正声说，中国全国政协和加蓬参议院的友好往来为增进中加人民友谊与两国合作发挥了重要作用。在中加关系快速发展的大背景下，双方应增进治国理政、发展经济、改善民生、维护稳定、民族团结等经验交流，为深化中加互利合作和增进两国人民福祉作出更大贡献。

米勒布表示，中国对非合作政策富有活力，加蓬非常重视发展与中国的关系，加蓬参议院愿继续加强与中国全国政协之间的友好往来，进一步深化加中全面合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

全国政协副主席兼秘书长张庆黎参加会谈。（记者王慧慧）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 01 版）

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