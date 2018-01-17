德国央行将人民币资产纳入外汇储备

德国联邦银行（央行）董事会成员安德烈亚斯·东布雷1月15日在香港表示，继欧洲央行去年6月宣布增加等值5亿欧元的人民币外汇储备后，德国央行也已在去年决定将人民币资产纳入外汇储备。

东布雷表示，人民币被用作央行外汇储备的情况越来越多，不仅是欧洲央行，还包括欧洲一些国家的央行。不过，他未透露德国央行计划增持人民币储备的具体数额。

德国央行一位发言人当天在法兰克福表示，在完成相关组织和技术准备后，德国央行将开始投资人民币资产。

德国央行另一位董事会成员约阿希姆·维尔梅林表示，将人民币资产纳入外汇储备是德国央行长期多元化战略的一部分，也反映了人民币在全球金融体系中日益重要的地位。

目前德国央行的外汇储备包括美元、日元和澳元等资产。（记者 沈忠浩）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)