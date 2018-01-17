国际石油价格近日涨破每桶70美元大关，创3年多来的最新高位。多重因素支撑了国际油价上涨，不过，前景如何尚难断定。一些业内人士持乐观态度，另一些人则警惕油价攀升后可能再度出现回落的风险。

据“中东经济网”等阿拉伯媒体报道，布伦特原油1月12日的期货价格突破每桶70美元关口，创2014年12月4日以来的最高纪录，日内涨逾1%。不过，涨破每桶70美元大关后，油价开始略有回落。

阿联酋石油部长马兹鲁伊12日表示，去年石油需求增幅和油价上涨令人鼓舞，事实上，如果需求保持强劲，石油领域投资将继续增长，石油市场正在越来越转向基本面驱动而非投机驱动。

世界银行近日发布《全球经济展望》报告，上调2018年全球经济增长预期，预计今年全球经济将迎来金融危机后的全面复苏。美国制造业扩张速度加快，德国失业率降至新低。经济的整体向好，使市场对全球原油需求上升的预期增高，继而拉升国际油价。

“在美国和全球经济都充满动力的情况下，大宗商品正在积聚动能，原油尤其如此”。埃及《第七日报》这样评论说。

伊朗石油部长赞加尼强调指出，石油减产和季节性因素，是推动油价上涨的重要原因：“现在是冬天，这是为什么原油需求增加的重要原因。”同时，中东局势动荡，一些国家地缘政治风险上升，尤其是产油国伊朗近日的示威游行频仍等，引发市场对石油供应中断的担忧，从而推高油价。

不过，有报道说，石油输出国组织欧佩克成员国并不希望布伦特原油升破每桶60美元，因为价格上涨可能会促使页岩油产量增加，从而给自己制造更大的压力。高盛商品研究部主管杰夫也认为，产油国并不希望看到油价过快上涨，同时，倘若油价高于70美元，那么全球央行将不得不应对通胀压力。

有业内人士表示，在全球经济积极复苏、供需端角力加剧、产油国强力维持减产协议以及地缘政治风险攀升等因素综合影响下，2018年原油期货有望保持上行，但幅度不一定会太高。然而，产油国缩小减产规模、美国页岩油产量水平提高以及季节性需求疲软等，依然是原油价格面临的最大风险因素。

马兹鲁伊说，欧佩克成员国将努力维持减产协议，预计今年一整年所有参与减产协议的国家都将有极高的减产执行率，油市正在实现平衡，预计市场将表现出积极情绪。不过，马兹鲁伊也强调称，需要考虑到冬天的需求普遍增加，到了二季度需求可能会疲软。他预计，即便最近油价上涨显示市场情绪仍然正面，实现供需平衡也可能并非坦途。

还有分析人士称，眼下的石油价格越来越脱离基本面数据，市场过热，存在着潜在的回落风险，同时会刺激美国页岩油企业扩大产能，从而破坏欧佩克产油国收紧供应的努力。杰夫分析认为，现在的石油市场是页岩气蓬勃发展后的“完全竞争市场”，他预计，未来油价将基本保持平稳，可能略有下滑，不过，由于现在库存较低，石油市场依然会出现明显的波动。（记者 黄培昭）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)