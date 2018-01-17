突尼斯出台措施回应民生诉求

今年年初以来，突尼斯多地出现抗议示威活动，示威者要求政府回应民生诉求，改善居民生活。突尼斯内政部近日证实，因民生问题导致的国内不稳定局势正在回归平静。突尼斯政府已经采取措施，出台新的社会福利措施，并承诺将把国家经济带回正轨。

本轮民众示威活动1月8日从首都突尼斯城开始，随后波及全国10多个省份。示威者主要抗议政府颁布的2018年度财政法，认为其导致物价上涨，大大增加了居民生活成本。作为回应，本月13日、14日，突尼斯总统埃塞卜西、总理沙赫德及其他政府官员分别就提升民众生活水平的目标发言，表示政府即将出台新的社会福利措施，尽快让国家经济回到正轨。

埃塞卜西1月14日上午在视察首都西北郊一处贫民区时，宣布已经签署总统令设立“尊严基金”，用以改善贫困家庭生活状况。此外，埃塞卜西还承诺2018年将重点解决年轻人发展问题。

突尼斯社会事务部部长穆罕默德·特拉布勒西称，政府准备出台一系列措施以改善民生，包括增加对困难家庭的补助、向困难家庭提供住房等。

突尼斯社会发展部部长特拉贝尔西表示，政府已同意将社会福利预算额提高4020万美元，这一举措实行后将令贫困家庭所得补助提高约20%，惠及25万户家庭。另外，政府还承诺将审核居民的退休金支出以弥补退休金收入过低的群体，并将医疗保险覆盖范围扩大至失业人口。

对于上述措施，突尼斯反对党人民阵线在其14日发表的声明中表示，新财政法中影响民众购买力的条款才是最大问题，应尽快叫停。此前突政府颁布的2018年度财政法涉及税率调整和多种消费品涨价，直接影响到民众业已脆弱的消费能力，这也是近期抗议示威活动的主要诱因。

突尼斯商业部长奥马尔·巴希此前表示，过去7年来，突尼斯通货膨胀、政府债务率居高不下，货币贬值状况呈“滚雪球式”恶化，形成恶性循环。巴希称，突尼斯政府正面临巨大财政压力，涨价和增税是为了缓解政府财政和贸易赤字。

近年来，突尼斯一度饱受就业市场动荡、恐怖袭击困扰，支柱产业之一的旅游业遭受重创。自2011年前总统本·阿里下台后，突尼斯共产生过9届政府，但每一届政府在解决国家深层次的经济问题上都显得力不从心。

分析认为，民众对突尼斯国内经济现状依然不满，物价持续上涨、居民生活成本居高不下等问题尚未得到妥善解决，突尼斯国内经济仍面临困局，急需启动全面改革。

国际货币基金组织已同意向突尼斯提供24亿欧元（约合189亿元人民币）贷款，但要求突尼斯政府削减财政赤字。此次激发民众普遍不满的新财政法由突尼斯政府起草，并得到了国际货币基金组织的支持。分析人士指出，尽管暂停新财政法或将有助于安抚公众情绪，但从长远来看会进一步延缓国家经济增长，突政府应把改善民众生活和创造就业放在工作首位。（记者 韩晓明）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 21 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)