暂停承认以色列国  既往协议不再有效

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会1月15日宣布，巴方将暂停承认以色列，双方业已达成的和平协议不再有效。同时，巴方不再接受美国作为巴以和平进程的调解方。

巴解组织中央委员会当天发表公报说，巴方将暂停承认以色列，直至以方接受巴勒斯坦以1967年边界为基础建立国家，结束对东耶路撒冷的占领并停止在约旦河西岸建设犹太人定居点。巴方近期目标是实现巴勒斯坦国独立。

根据公报，巴方不再承认巴以双方在实现和平过程中于奥斯陆、开罗、华盛顿等地签署的一系列和平协议的有效性。巴方敦促联合国担负起促进巴以和平的责任。

巴解组织在公报中说，巴方拒绝接受美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都并将启动“迁馆”进程的决定，在特朗普收回相关决定之前，巴方不再承认美国作为和平进程调解方的身份，也不再视美国为和平进程伙伴。（记者 赵悦 杨媛媛）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 21 版）

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