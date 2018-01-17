西方政策立场无助于解决国际热点问题

俄罗斯外交部长拉夫罗夫1月15日在“总结2017年俄罗斯外交工作”新闻发布会上表示，近年来美国及其盟国在很多国际问题上的政策立场有失公允，俄方愿与伙伴国家和国际社会中的建设性力量合作，以妥善处置国际热点问题。

拉夫罗夫说：“美国及其盟国不愿承认世界多极化发展的现实，罔顾很多国际问题的真实情况，拒绝听取其他国家的意见，动辄以强制、最后通牒等方式处理国际事务，通过部署全球反导系统、对他国实施单方面制裁、以本国法律要求他国等不正当方式遏制竞争对手。这些举措使众多国际法失去意义，削弱了全球多边治理体系的作用。”

拉夫罗夫在谈及2017年国际局势时表示，美国在朝鲜半岛问题、阿富汗局势等方面采取的立场措施使某些地区局势更加紧张，此外，华盛顿日前声称可能退出伊朗核问题全面协议，使这一问题的处理前景不容乐观。

拉夫罗夫表示，目前俄正与国际社会中的建设性力量相互尊重地开展平等合作，捍卫《联合国宪章》和其他国际法，抑制国际治理体系失衡，防止地区局势滑向混乱与对抗。（记者 栾海 王晨笛）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 21 版）

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