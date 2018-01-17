王毅谈半岛局势：国际社会要看清谁是和平推动者 谁是破坏者

人民网北京1月17日电 外交部网站消息，当地时间2018年1月16日，外交部长王毅在圣多美结束对非洲四国行之际应询向凤凰卫视谈及对当前朝鲜半岛局势的看法。

王毅说，好比一个杯子刚刚开始装水，有人认为根本装不满，有人认为有水总比没有强。半岛形势也是如此，缓和比紧张好，对话比对抗强。实现朝鲜半岛无核化当然是我们的共同目标，对此，国际社会的立场坚定不移，中国的立场也坚定不移。但路要一步一步走，饭要一口一口吃。就比好登山，直线攀登往往会遇到不可逾越的障碍，有时迂回一下，或者另辟奚径，可能柳暗花明，别开生面，最后同样能实现无核化目标。

王毅表示，当前朝鲜半岛局势出现难得的缓和局面，值得大家珍惜。这是各方共同努力的结果，韩朝双方为此发挥了积极作用。但历史经验告诉我们，每当半岛形势趋缓时，就会出现干扰甚至故意开倒车。现在是检验各方诚意的时候。国际社会要睁大眼晴，看谁才是和平解决半岛核问题的推动者，谁将成为导致局势重返紧张的破坏者。

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