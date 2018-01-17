就像“中国制造”的崛起改变了世界经济图景，今天“中国创新”也正日益带给全球深层改变

“社会的劳动生产力，首先是科学的力量。”站在2018年的起点上，回味马克思的这一论断，观察世界未来，更能感悟到“科学的力量”正又一次在全球范围酝酿巨大突破。如何将随之而来的生产力飞跃转化为人类福祉，考验着时代的智慧。

闻所未闻的前沿突破每一天都在带来新的震撼。互联网正从“人人相联”向“万物相联”升级，随之而来的海量数据已成为经济发展的“新石油”。有研究者认为，视觉、听觉、触觉等所有模拟信号都在被转化成数字信息，所有被数字化的信息都被储存起来，所有被储存的信息都被用于分析，所有被分析的信息都被用来制造全新事物或者颠覆旧事物。

旧有的生产和生活模式，似乎正被逐一颠覆。有人说，今天全球最大的“酒店”集团是网上房屋出租平台，它自己不拥有一间房屋；最大的资讯平台是社交网络，自己不发布任何新闻内容；最大的“出租车”公司是网约车平台，自己没有一辆出租车；最大的零售商是电子商务网站，自己不掌管任何仓库。越来越丰富的业态和模式创新，不仅是从无到有、把“0”变“1”，也是把“1”变成“N”，正在更宽广的维度重塑世界。

惟创新者强。伴随着新一轮科技和产业革命不断萌发，创新已经成为全球竞争高地。从企业到国家，以创新求胜，普遍成为战略性抉择。无可否认，良性竞争从来都是激发创新的最好催化剂，但是在一场时代巨变面前，如果没有及时打造安全网的未雨绸缪，没有营造有序竞争的基础性合作，创新对社会公利的增进作用乃至创新本身的可持续性就会大打折扣。

从全球范围看，对这一轮科技和产业革命的探讨，从一开始就伴随着对创新社会成本的思考。2018年，各种科技展望都认为，智能制造、物联网、机器人等技术与相关应用将在新的一年继续大步迈进。在此背景下，如何化解创新对就业的冲击，如何防止形成科技垄断，如何确保创新系统的安全性，这些问题的紧迫性正日益上升。

不妨看看以下两个例子。其一，据世界经济论坛预计，到2020年，人工智能将取代全球逾500万个工作岗位。其二，新年伊始，全球最大芯片制造商英特尔公司被曝产品有安全漏洞，影响几乎涉及全球所有电脑、移动终端和云服务提供商。随着这一轮科技和产业革命走向深入，诸如此类的问题恐怕还会不断出现。要解决问题，关键还是在于以全行业、跨行业、政府间等不同层面的合作打造一种更具包容性的创新路径，更具安全性的创新基础。

就像“中国制造”的崛起改变了世界经济图景，今天“中国创新”也正日益带给全球深层改变。尤其值得一提的是，创新之路上，中国一直是全球合作的倡导者。在二十国集团等全球治理平台上，中国不仅倡导全球走创新发展的道路，同样呼吁各国加强合作，携手增强发展的包容性，处理好公平和效率、资本和劳动、技术和就业的矛盾。中国提出“一带一路”合作倡议，这对全球经济治理本身就是一大创举，其建设过程更是注重创新合作，纳入了连接21世纪的数字丝绸之路、开展“一带一路”科技创新行动计划等诸多内容，有利于科技与产业变革的红利为更多国家所享。

马克思指出：“科学绝不是一种自私自利的享乐，有幸能够致力于科学研究的人，首先应该拿自己的学识为人类服务。”在创新热潮席卷全球的今天，唯有遵循分享与合作的价值取向，才能让这一历史性变革对人类进步的推动作用得到最大程度发挥。

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 03 版）

(责编：王吉全)