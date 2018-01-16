成林：一片红叶的赤诚情怀

成林，山西省运城市平陆县坡底乡后窑村驻村工作队长兼第一书记。他记忆中的后窑村，是那漫山遍野的红叶，是那马泉沟一树树火红的柿子。2017年初，当接到组织派遣，受命担任后窑村帮扶工作队队长时，带着对贫困山区群众的深切关怀，带着脱贫攻坚的责任担当，他也不自觉地化为一片红叶，融入到村里各项工作中，融入到村民中间，融入到脱贫攻坚的决战之中。

摸清底数，理清思路。初到后窑村，两眼一抹黑。怎么样开展工作？他从调研入手尽可能迅速掌握该村的第一手扶贫资料，专题召开工作队例会，研究制定调研方案，带领工作队员进组入户，通过多种方式、多种渠道、多个层次深入调查，取得第一手资料，迅速熟悉、掌握后窑村全方位情况。加强与村委会领导沟通，形成了抓产业强支撑、抓设施补短板、抓旅游促脱贫的工作思路，为精准施策打好了基础。

争取项目，督促推进。2017年，后窑村共有800多万元改善基础设施建设项目，他积极与县相关单位进行沟通协调，严格监督工程进度、工程质量、资金拨付，保证了工程的顺利进行。在公厕、水化柿烤房选址的问题上，针对部分村民的争议问题，项目迟迟不能开工的情况下，召开村民大会，充分与村民沟通，在村干部的配合下一户一户做工作，最终排解困难，保证了工程顺利开工建设。中共十九大报告指出，“培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的三农工作队伍”，在他心中这里的爱更多指的是一种像家人一样无私奉献的爱。在后窑村两户贫困户申请分散安置移民搬迁项目的落实上，针对贫困群众思想摇摆不定的情况，他多次深入贫困户家中交谈，宣讲移民搬迁政策，告知分散安置的要求、补助标准，积极与村两委协调，并自掏腰包5000元帮助赵惠连贫困户购买宅基，让贫困户吃上了“定心”丸。

制定规划，旅游增收。红叶旅游，是后窑村发展潜力最大的脱贫工程。从去年开始举办“赏红叶品水化柿”活动以来，后窑红叶已经在全县乃至周边县市小有名气。今年该如何搞？他多次与村组干部、贫困群众促膝长谈，多次召开工作队联席会，集思广益、梳理汇总，明确了“红叶旅游+”的脱贫方向，即“红叶旅游+美食+精品农特产+文体活动+花椒种植+互联网”。

红叶旅游+美食。今年，在红叶旅游时节，打造了10户以上农家乐，他通过多次召开工作队联席会议，研究部署村民农家乐发展规划，按照统一标准、高质量把关的要求，在农户门牌、菜品种类、菜价标准、环境卫生进行了严格的管理，给游客营造了一个卫生、安全、绿色的品尝体验，让游客品尝后窑村特色饮食的同时也给农户带来经济收入，今年每户农家乐纯收入每天在1000元以上，村民得到了实实在在的收入，也更有了干劲，纷纷表示愿意明年把农家乐打造的更上档次，吸引更多的游客。

红叶旅游+精品农特产。后窑村的水化柿饼是独有的精品特产，自唐贞观年间就是朝廷的贡品，他深知只有把水化柿饼这个精品做大做强，才是后窑村产业的出路。通过多次召开协调会，研究部署水化柿饼的发展规划，成立了马泉沟水化柿饼专业合作社，注册长命河水化柿饼品牌，设计商标，实行水化柿饼统一管理，从收、加工、销售，进行统一培训，形成合力，精包装销售，在提高柿饼价格的同时，也为村集体带来收入。目前，他已多次奔赴陕西富平考察柿饼基地，学习富平柿饼的先进管理模式，明确在马泉沟柿饼发展上要结合富平柿饼的先进经验。

红叶旅游+文体活动。红叶旅游作为景区发展，现在仍为初级阶段，还需在宣传上下大力气，今年，他多次奔赴运城市文工团，对后窑村目前的情况向市领导汇报，取得了市文工团的大力支持，在红叶旅游开幕式上，市文工团莅临后窑村义务演出，精彩的节目吸引了大量游客，引起了社会舆论良好的反响。同时，他自掏腰包4.5万元，积极策划拳击及篮球比赛，制定比赛方案，邀请河南及山西专业的拳击、篮球运动员，奉献精彩的比赛，其中拳击比赛更是开创了平陆县的先河，当天通过现场以及微信直播传输，高峰期观看人数达到了1万余人，这种新颖、精彩的体育赛事吸引了更多的游客，扩大了后窑村知名度，为实现全面脱贫致富鼓劲发力。在红叶旅游高峰期，游客人数每天达到了2万人次，促进了农家乐、小吃街、农副特产的销售，短短一个月时间，后窑村红叶旅游产生的经济效益超过了30万元。

在自掏腰包这件事上，面对很多人的不解，他说到“后窑村红叶旅游毕竟是初期，再加上地方偏远，很多赞助商不愿意花钱搞，我不能因为这些客观的阻力就退缩，就是自己掏钱也要把后窑村宣传出去，贫困村的脱贫工作不能光靠政府的资金扶持，我们这些人也要在自己力所能及的范围内作出贡献”。

红叶旅游+花椒种植。积极响应“县西玉露香梨、县东干果经济林”的县上种植产业大方向，坚持扶贫同扶智与扶志相结合，注重激发群众的内生动力，组织帮扶责任人入户协调，转变贫困户发展思路，动员贫困户接受栽植花椒的脱贫思路，今年确保所有贫困户增加干果经济林两亩以上。他多次奔赴绛县实地查看苗木基地，购买了所需要的花椒，为每位贫困户免费发放两亩花椒苗或者柿树苗，并全称跟踪花椒苗的种植，确保花椒苗的成活率。有一次，他连夜乘坐三轮车给贫困户送花椒苗，在返回的途中，由于天黑气温低，地面湿滑，他所乘坐的三轮车发生了侧翻，这次事故着实让人惊出了一身冷汗，幸运的是并没有人员伤亡，只是受了一点皮外伤。事后他说到“当时的感觉就像坐过山车一样，经历一次生死，但只要能让贫困户种上花椒苗，这些小挫折并没有什么，我们共产党员就是要有一种舍小家为大家的精神”。

红叶旅游+互联网。在后窑旅游发展及精品农特产销售上，他紧抓互联网这个优势，利用线上线下多种平台对红叶旅游、水化柿饼、农副特产进行宣传销售。他通过亲自购买贫困户的水化柿饼，邮寄给全国各地的朋友作为样品，打开全国的市场，同时通过在微信朋友圈、微店等新媒体电商平台进行宣传，在增加销售渠道的同时也扩大了品牌知名度。目前，通过多种渠道的大力宣传，马泉沟水化柿饼正在热销中，预计3月份将全部售完。

一片红叶不是秋，满山红叶秋意浓。今年，省群众满意度督察组对后窑村进行了检查，让人欣慰的是满意度达到了百分之百，这也是对一年辛苦工作最好的回馈。他说，“帮扶工作有成绩不是哪一个人突出，我只是一片红叶，但我愿意用自己的历霜经风点出后窑村脱贫攻坚一抹红，催生出满山红叶，直到看到后窑村的父老乡亲都能大步流星奔小康！”

(责编：刘茹霞、常红)