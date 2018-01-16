王毅：希望中非合作全家福里非洲国家一个不少

新华社圣多美1月16日电（记者 乔本孝）外交部长王毅16日在圣多美与圣多美和普林西比外长博特略共同会见记者。有记者问如何看待有个别非洲国家仍同台湾保持所谓“邦交”关系问题。

王毅说，首先要强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府作为代表全中国的唯一合法政府，不仅是世界上绝大多数国家的政治共识，也是被联合国正式承认和规定的国际准则。一年前，圣普同台湾地区断绝所谓“邦交”关系，与中华人民共和国复交，无疑是一个符合圣普国家和人民利益的正确决定。一年多来，中圣普各领域交往全面恢复，互利合作全面展开，为圣普带来了实实在在的好处。

王毅表示，当前，中国正在中非合作论坛和共建“一带一路”的框架下，加快推进同非洲的全方位合作，帮助非洲各国实现经济独立和自主发展。在此过程中，确实还有个别非洲国家因为仍然与台湾地区保持所谓“邦交”，无法与中国建立正常关系，也无法参与到中非整体合作中来，这显然不符合他们国家和人民的根本利益。在此，我真诚希望所有非洲国家都能够一个不少地出现在中非合作的全家福照片里，没有人再错过搭乘中国发展快车的历史机遇，没有人再游离于中非友好合作的大门之外。我相信，在中国实现国家完全统一的历史进程中，所有非洲兄弟都会和中国人民站在一起。

(责编：王仁宏、王吉全)