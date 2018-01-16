阿米尔·汗新片《神秘巨星》中国将映 延续现实关怀风格

２０１７年，印度电影《摔跤吧！爸爸》成为中国影坛一匹黑马，作为非好莱坞电影罕见地杀进中国年度电影前十榜单。阿米尔·汗、塞伊拉·沃西“父女”再度携手的影片《神秘巨星》将于１９日起登陆中国，讲述１４岁少女突破歧视与阻挠，坚持追寻音乐梦想的故事。

导演阿德瓦·香登１６日在京介绍，片中，１４岁的印度少女尹希娅（塞伊拉·沃西饰）热爱唱歌，因父亲阻挠，只能蒙面拍摄并上传自弹自唱原创歌曲的视频，不料凭借天籁歌喉在网上一炮而红，备受争议的音乐人夏克提·库马尔（阿米尔·汗饰）也向她抛出橄榄枝，尹希娅的生活发生了翻天覆地的变化。

近年来，印度“国宝级”演员阿米尔·汗受到中国影迷热捧，从《地球上的星星》聚焦于特殊儿童群体的成长教育，到《三傻大闹宝莱坞》对印度教育的讽刺与质疑，再到《摔跤吧！爸爸》探讨男女地位的不平等，他的作品常常关注印度的现实生活，直击现实矛盾，充满现实关怀。

据介绍，《神秘巨星》延续阿米尔·汗一贯的风格，探讨印度社会环境下，女性对梦想的坚守与执着。

中国艺术研究院电影电视艺术研究所所长丁亚平说，进入新世纪，印度电影工业悄然发生改变，在学习好莱坞电影的工业运作模式的基础上，不断在题材上创新，角色性格和故事内容不断丰富，在全球取得了瞩目的成绩，值得中国电影人思考。（白瀛）

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