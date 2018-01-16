治流感需谨慎！美国6岁女童服药后竟产生幻觉欲跳楼

进入冬季以来，全球多个国家均爆发了流感疫情，而美国的流感疫情甚至达到了10年来最严重的情况，已导致全美上百人死亡，这也使得流感药物变得十分畅销。然而，美国得州一名6岁女孩却在服药后出现幻觉，甚至想要跳楼，几乎丧命。

综合《新闻周刊》、《世界日报》等媒体报道，美国得克萨斯州北部的一名6岁女童近日不慎患上流感，其父母决定给她服用一种名为“达菲”（Tamiflu）的药物进行治疗。没想到，这名女孩在服药后竟然产生了幻觉，她从学校逃课，回到家直接走到二楼的卧室。其父亲称：“她踩着自己的桌子爬了上去，想要从窗口跳下，我和妻子赶紧跑上前抓住了她。”

女孩的父母随后带孩子到医院看病，医生诊断是神经系统的问题，为服用该药后出现的一种罕见副作用。这名女孩的家长也在15日表示，他们因女儿服药产生的副作用受到了深刻的教训，并呼吁人们在服用抗病毒和其他药物前，应认真阅读服药说明，以便对药品有更多了解。

据悉，达菲虽然是一种阻止流感病毒在病人身上复制的抗病毒药物，但就像任何其他药物一样也会引起副作用。据美国网路医生网站(WebMD）表示，其潜在的副作用包括令人恶心，呕吐，腹泻，产生荨麻疹和头晕，甚至产生“幻觉”，但是这种情况非常罕见。得州一名医师表示，服用此药后会在精神上产生副作用，但发病率很低不到1%，他行医20年从来没有碰到过。

联邦食品暨药物管理局（FDA）的资料中有达菲副作用的纪录，资料显示，患流感的儿童和青少年如果服用，在疾病没有痊愈前，会出现癫痫发作，意识不清和行为反常等严重症状，通常是在服药后不久或是感冒没有治愈时发作。医务人员表示，病患服药后，应接受一段时间的观察，看看有没有不正常的行为，如果在服药后出现异常行为，就要立刻与医院和诊所联系。（编译/海外网 张霓）

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