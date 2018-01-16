国家主席习近平１６日应约同美国总统特朗普通电话。这是特朗普执政将满一年之际的一次通话。通话不仅回顾了过去一年中美关系的发展，也更加明晰了维护中美关系健康稳定发展势头、推动双边关系取得更大发展的前行方向。

过去一年，中美关系总体保持稳定并取得重要进展。美国哈佛大学费正清中国研究中心主任、历史学教授迈克尔·瑟尼用“稳定”和“顺利”来总结这一年来的中美关系发展。

一年来，中美两国元首数次会面、多次通话,就反恐、朝鲜半岛等重大国际和地区问题保持密切沟通，中美外交安全对话等４个高级别对话机制顺利开展，并将适时举办第二轮对话。中美从高层到各工作层级，从地方到民间，双方交往的广度和深度日益增加。

这些成果的取得，离不开两国元首的战略引领和顶层设计。瑟尼认为，两国领导人建立了良好的个人关系，“美中关系发展好于预期”。

过去一年，中美务实合作呈现出全方位、多领域特点。无论是时隔１４年回到中国餐桌的美国牛肉，还是高技术含量的中国机车、共享单车走入美国民众生活；无论是能源合作成为新亮点，还是开拓人工智能新领域，中美合作的蛋糕越做越大。

去年特朗普访华期间签订２５００多亿美元的“超级大单”，让美国媒体惊呼“前所未有”。从贸易和投资，到服务和技术，再到“一带一路”建设，中美合作拥有广泛基础和广阔前景，给两国民众带来更多获得感。

当然，中美关系发展中，难免出现波折。２０１８年是中国改革开放４０周年，中美也迎来了建交３９周年。经过这些年的风雨成长，今天的中美关系已经足够成熟并富有韧性。展望未来，双方更应以“不畏浮云遮望眼”的气度，协商解决合作中出现的问题。

如何保持中美关系的发展势头和动力？历史和现实都告诉我们，合作是唯一正确选择，只有合作才符合两国和两国人民利益，也是国际社会共同期待。双方应以前瞻性思维和建设性方式，做大中美合作蛋糕。

迈入中美关系新时代，人们有更多信心期待中美双方相向而行、相互尊重、聚焦合作，推动中美关系大船乘风破浪，扬帆远航。

(责编：樊海旭、常红)