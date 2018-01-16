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调查：韩国求职者为就业平均每月投资1635元

2018年01月16日18:32  来源：环球网
 

　　【环球网报道 记者 李婷婷】据韩国《亚洲经济》1月16日报道，调查结果显示，韩国求职者为了就业平均每月投资27万韩元(约合人民币1635元)。

　　据韩国最大的就业招聘网站Job Korea方面16日消息，1月10日-14日面向1459名求职者进行的一项问卷调查显示，为了就业在参加语言考试、交通费、服装费等方面每月平均投资27.23万韩元，同比增加13.1%。一年平均投资327万韩元。

　　“求职资金”的来源主要通过打工(75.1%)，其次是父母的资助(46.4%)、奖学金(4.1%)等。使用后觉得最可惜的费用是参与语言考试(35.9%)，随后是参加面试的交通费(20.4%)、参加面试的服装费(20.4%)等。

　　此外，为了就业花钱较多的理由中，39.5%应答者认为“这是为了就业必须花的钱”，其次为“若不准备会觉得不安”(35.2%)、“别人都这样做”(21.2%)等。

(责编：樊海旭、常红)
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