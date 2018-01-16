东盟副秘书长：中国发展经验值得学习

东盟副秘书长穆赫坦1月１５日在“中国政府援外培训项目东盟校友２０１８新年联谊活动”上说，中国在全球特别是东盟地区的影响力越来越大，中国的发展经验尤其值得东盟关注和学习。

穆赫坦就中国政府援外培训项目对东盟经济社会发展作出的贡献表示赞赏与感谢。他说，期待越来越多的东盟学员参加中国政府援外培训项目，在各领域加深交流和沟通，共同创造东盟—中国关系的美好未来。

中国驻东盟使团临时代办蒋勤表示，中国政府援外培训是落实中方领导人关于构建人类命运共同体，实现共同发展承诺的重要举措，中国政府高度重视与东盟开展多双边人力资源培训和能力建设合作，２０１５年以来通过多边机制面向东盟开展援外培训项目招生，为东盟有关机构培训了国际组织官员、行政管理人员、智库学者等各类人才，参加中国援外培训的东盟校友几乎遍及东盟所有成员国。

据悉，截至２０１７年，东盟有关机构向中国共计派出短期培训学员１０５人次，高级学历学位项目学员７人，参加培训的主题涉及宏观经济、贸易、金融、城市规划、交通、旅游、教育、工程、新闻媒体、网络安全等众多领域。（记者 梁辉）

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