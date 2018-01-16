英国下院呼吁政府取消对留学生数量限制

英国议会下院内政事务委员会1月１５日发布报告，呼吁政府修改移民政策，取消对来英留学国际学生的数量限制，并将留学生排除在移民指标之外。

报告指出，将留学生纳入移民指标的做法既不符合逻辑，也不符合英国的最佳利益，因为大部分留学生只是在英国暂时居住，政府应该鼓励更多留学生来英国读书，而不是加以限制，至少应该把留学生从净移民指标中除去。

２０１２年以来，英国收紧针对留学生和移民的签证政策，并取消了留学生毕业后仍可在英国居住两年的签证政策。首相特雷莎·梅去年宣布要将每年净移民数降到１０万以下。

英国议会将于今年３月投票表决新的移民法案，预计将就“脱欧”后新的移民政策和留学生是否占移民指标等议题进行辩论，此前，部分议员通过媒体呼吁首相修改限制留学生数量的政策，但首相府发言人在月初表示，特雷莎·梅的态度并没有发生改变。

这个跨党派委员会主席伊薇特·库珀在发布报告时表示，移民既是英国历史、经济和文化的重要组成部分，也是英国政策制定的关键领域之一。她呼吁对移民法案进行开诚布公的辩论，通过改革回应社会的诉求。

作为全球热门留学目的地之一，英国每年吸引约２３万名国际学生，其中大部分是研究生。英国高等教育政策研究所日前发布报告指出，英国每年招收的国际学生在学习期间通过学费、住宿费和其他形式的支出为英国带来了巨大经济利益，远远超出接待他们的成本，为英国的经济发展作出了重要贡献。（记者 梁希之）

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