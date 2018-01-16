中国与瑞典增进冰球合作

人民网斯德哥尔摩1月16日电（记者 黄云迪）近日，中国国际文化传播中心代表团访问瑞典，与瑞典冰球界代表共同出席中瑞文化经济体育高峰论坛，探索中瑞在包括冰球运动在内的冰上运动领域的交流与合作。

中国驻瑞典大使桂从友及瑞方冰球届代表出席了当天的活动。桂从友表示，瑞典是冰雪运动的强国，希望双方积极开展包括冰球在内的冰雪运动合作以及高层次的文化交流。为推广国际奥林匹克运动，为促进世界体育事业做出贡献。

中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔表示，相信通过文化和体育的交流，中瑞两国会建立深厚的友谊，能够推动中国冰球运动更好地发展。

瑞典冰球届代表施托佩尔说：“瑞典的冰球运动拥有悠久的历史，希望借助北京冬奥会的契机协助在中国推广冰球运动，并期待与中方的合作。”

当天的活动由瑞中企业家协会主办，瑞典冰球协会和北京昆仑鸿星冰球俱乐部协办。

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