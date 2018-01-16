新闻分析：美国意图在叙保持长期军事存在

美国领导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟近日宣布，将在叙利亚东北部建立一支民兵武装，以维护叙利亚边境地区安全，防止恐怖分子卷土重来。

分析人士认为，美国此举表面上打着反恐旗号，实质上是为了维持美国在叙东北部的长期军事存在。美方一年多来一再宣称美国在叙的首要目标是击败“伊斯兰国”，不过是为了掩人耳目而已。

根据美国领导的国际联盟公布的计划，这支被称为“边境安全部队”的民兵武装最终将达到３万人，其中一半人员将来自当地主要反政府武装“叙利亚民主军”，而另外一半人员的招募工作也已经展开。目前，首批大约２３０人正在接受相关训练。

“叙利亚民主军”于２０１５年１０月正式成立，在武器装备、经费给养、人员培训和战术指挥等方面长期受到美国等国家支持。“叙利亚民主军”的人员构成以当地库尔德人为主，其中不乏来自土耳其境内库尔德分离主义武装组织的成员。

“伊斯兰国”去年在叙境内溃败后，叙政府军忙于应对“伊斯兰国”残余势力、各派反政府武装和巩固各地安全局势。“叙利亚民主军”借机控制叙东北部大片区域，这引起土耳其的不安和警觉，威胁要采取打击行动。

目前，美国在叙东北部派驻一支２０００多人的部队，其主要任务是在训练和指挥方面向当地反政府武装提供帮助，并参与打击“伊斯兰国”。

既然得到美国支持的“叙利亚民主军”已经在叙东北部地区站稳脚跟，建立了面积广大的根据地，美国又何必另起炉灶，打造“边境安全部队”呢？更何况这两支武装是换汤不换药。其主要原因在于，美国希望以此来维持其在叙东北部的长期军事存在。

首先，“叙利亚民主军”的宗旨是反对叙利亚现政权，要建立新政权取而代之。以往，美国一直以打击“伊斯兰国”作为支持“叙利亚民主军”的理由。但在“伊斯兰国”在叙利亚溃败之后，美国继续支持“叙利亚民主军”已不再名正言顺，很难再得到其盟友的积极响应。

其次，“叙利亚民主军”包含９０多个派系，且各派别在最终目标和利益诉求方面存在很大差异，甚至相互拆台。通过建立“边境安全部队”，美国希望打造一支超越派系矛盾的“准军事部队”，为叙东北部未来进一步发展成为“国中之国”打下基础。

再次，要实现所谓“边境地区安全”的目标，需要一个长期过程。这既可以成为美国在叙东北部维持长期军事存在的理由，也有利于美国继续拉着其他西方国家和海湾阿拉伯国家对叙东北部反政府武装提供支持。

长远来看，美国此举势必会损害俄罗斯在叙利亚的利益。对俄罗斯来说，如果不能维护叙利亚主权和领土完整，那么它对叙利亚进行军事干预的效果将大打折扣，而且其在中东好不容易树立起来的影响力也将受到破坏。

对于土耳其来说，美国宣布在叙东北部建立“边境安全部队”，实际上就是宣布把当地库尔德人武装置于美国的保护之下。这样一来，土耳其要想再对叙利亚境内库尔德人武装大打出手恐怕就要有所顾忌了。（记者 邵杰）

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