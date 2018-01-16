希腊议会通过新紧缩法案

希腊议会１５日通过新的一揽子紧缩和改革法案，以便及时获得下一笔救助贷款。

希腊议会３００名议员中有２９５名参加了投票。在当天向全国电视直播的表决中，该法案以１５４票赞成、１４１票反对获得通过。新法案包括减少家庭补助、提高工会发动罢工的难度、对银行没收的欠贷房产进行电子拍卖等内容。

希腊总理齐普拉斯在投票表决前说，这项法案在立法方面满足了债权人对希腊履行救助协议情况进行第三次审查的要求，这使希腊朝最终结束救助的方向又前进了一步。

但反对党警告说，第三轮救助今年８月结束后，债权人仍将继续对希腊经济进行监管。希腊主要工会组织当天发动了罢工和抗议活动，反对议会通过新的紧缩法案。

根据希腊政府２０１５年与国际债权人达成的第三轮救助协议，债权人同意向希腊提供８６０亿欧元救助资金，但希腊需要实施一系列改革和紧缩措施才能得到这些资金。（记者 陈占杰 刘咏秋）

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