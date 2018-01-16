德国捐献器官人数创新低

德国媒体１５日援引德国器官移植基金会公布的统计数据称，２０１７年德国捐献器官共７９７人次，同比下降６０％，为２０年来最低水平。业内人士认为，信任危机是导致近几年捐赠人数下降的主要原因。

德国器官移植基金会称，这一数字意味着德国器官捐献率为百万分之９．７，这也是捐献率第一次下降到每百万人不足１０个捐赠者的水平，在欧洲属于较低水平。而与此同时，德国至少有１万名重症患者正在等待可供移植的器官。

德国患者保护基金会负责人布里施在接受德国媒体采访时表示，尽管去年在宣传和组织器官捐献方面的开销超过１亿欧元，但这项工作依然止步不前。

据报道，业内人士认为公众捐献意愿低，与２０１２年发生的器官捐献丑闻有关。当年，德国哥廷根的一名医生为使自己的患者早日得到捐献器官而修改患者病例。被发现后，该医生被以故意杀人和严重伤害罪起诉，公诉方认为，他的行为会造成更加需要器官捐献的患者失去机会。

此案还牵扯出其他相似案件，民众发现医生为申请器官移植的患者“加塞儿”不是个案，此类案件的曝光震惊全国。德卫生部长赫尔曼·格罗厄曾于２０１６年表示，这一丑闻打击了捐献者的积极性，“信任一旦失去，很难重建”。（记者 田颖）

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