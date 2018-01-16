美国智库关注中国企业赴美投资走向

美国智库近年加大对中国企业赴美投资的研究。中国国际经济交流中心交流部副部长袁幽薇综合美国多家主流智库分析材料，总结出美智库眼中中国企业赴美投资走向的三大特点。

美中关系全国委员会与美国荣鼎咨询集团连续三年发布《新邻居：中国在美国各国会选区的投资情况》年度报告。结合报告和美国主流智库在美国国会的听证材料，袁幽薇指出，多家主流智库认为中国企业赴美投资近年来主要呈现以下三个特点：

一、中国企业在美投资基数虽小，但增速很快。自2010年至2015年，中国企业赴美投资总额年均增速约为32%。2016年，中国企业赴美投资总额为460亿美元，较2015年的150亿美元增长206%。截至2016年底，中国对美投资累计达1090亿美元。美国智库认为，长远来看，中国企业对美投资增长有助于美国就业、技术研发创新、美国对华出口，从而有助于推动双边经贸关系互利双赢发展。但短期看来，美国官方和民间对于中国投资的快速增长持警惕态度，甚至有人将美国就业机会流失、产业发展失衡等问题归罪中国。

二、投资领域较广泛，但企业并购比例偏高。虽然中国企业在美投资涉及建筑、能源、文化、医疗、房地产等方方面面，但中国企业在美投资中，96%的资金用于并购，直接在美国投资设厂的绿地投资比例偏小。

三、投资范围几乎涵盖美国全境，投资者构成多元化趋势明显。到2016年底，中国企业在全美50个州中的47个州有投资。2009年至2013年主要投资者为国有企业，从2014年开始更多私营企业在美投资。过去3年，私营企业的投资额占到了中国企业在美投资总额的79%。

袁幽薇说：“整体而言，中国企业在美投资占外国在美投资的比重并不是很大，属于正常的商业投资行为，但也有个别智库和媒体为扩大自身知名度和影响,罔顾事实，对中国企业赴美投资进行恶性炒作。深究其原因，主要是因为中国企业在美投资的快速上升引发美国内对美国经济和安全利益的担心。”

在贸易保护主义抬头和逆全球化思潮涌动的情况下，美国等西方国家在经济议题上对中国的关注度显著上升。袁幽薇建议，中国企业在外投资应加强谋划，合理统筹。（刘秀玲）【新华社专特稿】

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