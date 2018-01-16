2000万风投！谷歌母公司助力通用流感疫苗研究

一家正在研发世界首个通用流感疫苗的英国公司1月15日说，获得谷歌母公司“字母表”等投资方2000万英镑风险投资。

这家名为Vaccitech的公司说，这笔资金将用于为期两年、2000多名患者参与的疫苗中期临床试验，也会用于其它药物研发项目。Vaccitech公司由牛津大学詹纳研究所科研人员成立。

现有流感疫苗无法应对所有类型的流感病毒。为生产出有针对性的流感疫苗，各国往往需要在每个流感季开始前预先研判可能出现的流感病毒类型。

Vaccitech公司正在研发的通用疫苗主要针对流感病毒中两种特定蛋白质发挥作用。不管病毒表面的蛋白质如何变异，这两种特定蛋白质都不会发生改变。因此，这种流感疫苗能提供更有效和持久的保护。

公司首席执行官汤姆·埃文斯对路透社记者说，如果中期临床试验取得成功，一些国际制药巨头会有兴趣参与三期临床试验。

“如果我们获得积极的数据，显示我们可以影响住院率和流感发病率，以我之见，合作伙伴的加入不是问题。”埃文斯说。

Vaccitech公司流感疫苗是世界上首个通过一期临床试验的通用流感疫苗。如果一切顺利，这款疫苗有望于2023年完成上市准备。但埃文斯说，疫苗2024年或2025年上市更为现实。（徐力宇）【新华社微特稿】

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