美泄密变性士兵递交材料 要选马里兰州参议员

曾向维基揭秘网泄密的美军变性士兵切尔西·曼宁已向美国联邦选举委员会递交材料，申请参选马里兰州参议员。

美国有线电视新闻网1月14日报道，民主党人曼宁的参选材料11日上交联邦选举委员会。

曼宁想要争取北贝塞斯达选区的参议员席位。这一选区的现任参议员为民主党人本·卡丁。

卡丁现年74岁，2006年首次当选。根据联邦选举委员会数据，卡丁阵营手头有近200万美元现金（约合1300万元人民币）可用于竞选活动。不过，美国有线电视新闻网报道，卡丁尚未表态会否参选，角逐第三个任期。

曼宁现年30岁，原名布拉德利·曼宁，原为男性，曾是驻伊拉克美军陆军情报分析员，因向维基揭秘网创始人朱利安·阿桑奇泄露70多万份秘密文件，于2010年被逮捕，2013年被定为间谍罪，判处35年监禁。曼宁在关押期间接受变性手术。2017年1月，时任美国总统贝拉克·奥巴马在卸任总统前夕宣布特赦，把曼宁的刑期减至7年。曼宁得以在当年5月出狱，随后为《纽约时报》等撰写专栏，拥护变性人权利。

曼宁获释不到一年，频频上头条。去年9月，隶属哈佛大学肯尼迪政府学院的哈佛政策研究院把曼宁列为客座研究员，气得中央情报局局长迈克·蓬佩奥临时取消出席哈佛大学的活动，直呼母校“丢脸”；前中情局副局长迈克尔·莫雷尔则愤而辞去哈佛高级研究员一职，称无法待在一个如此礼遇“重罪犯、泄密者”的地方。哈佛大学随后对事件予以澄清，并宣布收回曼宁的客座研究员头衔。（陈立希）【新华社专特稿】

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