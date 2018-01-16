走出被软禁的世界？沙特首富王子想“和解”获释

沙特官员称，号称“中东巴菲特”的沙特首富阿勒瓦利德王子正在与政府磋商“和解”，目前尚未就具体内容达成一致。阿勒瓦利德王子在沙特去年11月掀起的反腐风暴中被捕，与其他嫌疑人一同被软禁在沙特首都利雅得的丽斯卡尔顿酒店。

阿勒瓦利德王子是沙特王国控股公司老板，在沙特有极高知名度，身家据美国《福布斯》杂志估计大约170亿美元（约合1100亿元人民币）。去年11月4日，沙特国王萨勒曼国王宣布成立以王储穆罕默德为主席的最高反腐委员会，以打击贪污腐败和侵吞国家财产行为，包括王室成员在内的200多人被捕。

嫌疑人除阿勒瓦利德王子，还包括前国王阿卜杜拉的儿子、国民卫队司令米特阿卜，现任经济和计划大臣阿蒂勒、前利雅得省省长图尔基、前财政大臣阿萨夫，以及前皇家典礼局局长、前沙特航空公司总裁、前投资总署署长等沙特军政商界重量级人物。按总检察长沙特·穆吉卜说法，这些嫌疑人过去数十年间侵吞公款、贪腐，涉案金额约1000亿美元（约合6460亿元人民币）。

沙特首都利雅得的丽斯卡尔顿酒店成为软禁涉案权贵的“临时监狱”。检方表示，大多数嫌疑人已经同意与检方达成“和解”，即交出非法所得，换取获释。而那些拒绝承认所受指控的人，将接受审判。至于“和解”，沙特方面认为，这是在追回这些人盗取的非法所得。

作为沙特首富，阿勒瓦利德王子的动向备受舆论关注。路透社14日援引沙特官员的话报道，阿勒瓦利德也在与政府磋商“和解”。

“他提了一个数额，但没有达到所要求的额度，总检察长没有批准。”这名官员说。

另一名没有公开姓名的消息人士1月13日告诉路透社记者，阿勒瓦利德方面先前希望，不采用承认不法行为的“和解”方式，转而使用“捐款”方式向沙特政府捐款，数额由他本人决定。不过，这一方案已被拒绝。

此前有沙特官员称，阿勒瓦利德所涉指控包括洗钱、行贿和敲诈官员。不过，阿勒瓦利德和王国控股公司均未就此置评。（陈立希）【新华社专特稿】

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