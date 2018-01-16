英国“脱欧”爱尔兰受影响或大于北爱尔兰

人民网伦敦1月16日电 （白天行）新年伊始，英国脱欧谈判继续进行，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶今日在布鲁塞尔会见英国支持留欧的国会议员代表。布鲁塞尔还未决定下次脱欧谈判的日期，双方希望在三月份之前就脱欧执行前过渡期的细节达成一致，预计届时将讨论未来的贸易框架。

爱尔兰与英国的贸易关系引发许多讨论。爱尔兰的经济很大程度上取决于它与英国经济的关系。

首任北爱尔兰第一部长戴维·特林布尔男爵认为，脱欧对北爱尔兰的影响是有限的，对爱尔兰的影响会更大。北爱尔兰只有5-8%的制造出口至爱尔兰。但是爱尔兰的第一大出口国是英国，并且出口产品也会经由英国运往其他国家。

北爱尔兰民主统一党领袖阿琳·福斯特日前呼吁加强英国与爱尔兰的关系，建议整个爱尔兰岛的领导人应该共同为所有人的利益而努力。

特林布尔男爵对人民网英国记者表示，未来北爱与爱尔兰的关系关键在于英国与欧盟之间是否会商讨出未来贸易关系协议，如果有，它将会影响到爱尔兰与北爱尔兰、与英国之间的经贸关系。但现在还未到达该阶段。

特林布尔男爵表示，英国在现如今单一市场中的贸易赤字很严重，但同时英国与世界其他国家的贸易在显著上升，并且很可能继续这种趋势。所以他对英国“脱欧”后的未来持乐观态度。

由于在1998年《北爱和平协议》的谈判中“为结束北爱尔兰造成3500人丧生的宗教和社会冲突做出了贡献”，戴维·特林布尔与约翰·休姆同获诺贝尔和平奖。

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