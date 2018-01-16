德国组阁谈判突破  欧盟法国缘何欢呼

图为1月12日，在德国首都柏林，德国总理、基民盟主席默克尔（中）、基社盟主席泽霍费尔（左）和社民党主席舒尔茨在新闻发布会上握手。新华社/路透

德国联盟党和社会民主党就组阁问题展开的试探性对话日前达成原则一致，德国组阁迈出重要一步。两党在欧洲政策上还达成重要共识——德国应与法国紧密合作，推动欧洲一体化进程。

各方都挺满意

在1月12日公布的试探性对话政策文件中，两党强调欧盟在剧烈变化的国际秩序中的重要性。两党支持欧元区结构性改革，希望将“欧洲稳定机制”发展成“欧洲货币基金”，强调欧洲的全球责任，明确反对保护主义和孤立主义。

作为欧盟最大经济体，德国组阁进展备受欧盟和法国关注。法国总统马克龙多次表达重塑欧盟的宏伟改革愿景，欧盟委员会也提出了相应改革方案。

欧盟委员会主席容克对两党的试探性对话表示满意，认为对话积极，成果意义重大，有建设性和前瞻性。

马克龙则“感到高兴和非常满意”，表示这样的联合政府正是欧洲、尤其是法国所期待的。马克龙还说，他希望德国形成一个“强力的、坚实的政府”，使得重启欧盟建设成为可能。

德法重塑欧洲

文件强调，德国应与法国密切合作以推动欧洲一体化进程。文件说，只有德法全力合作，欧盟革新才能实现。

德国智库路德维希堡德法研究所所长巴斯纳认为，两党肯定了德法在欧盟中的特殊关系，这是一个强烈的信号，表明未来德国新政府或将同法国在欧盟事务中一起迈出重要步伐。

历史上，从“欧洲煤钢联营”到欧洲共同体，再到成立欧盟，欧洲一体化每一步都离不开法德两国的密切合作。

然而最近十几年来，“德法轴心”作用明显缩减。2005年法国公投否决《欧盟宪法条约》后，法国不敢继续推进欧洲一体化。奥朗德担任法国总统期间，法国经济衰退，更无力与德国平等合作。

反观德国，经济增长强劲，成功应对欧债危机，对外政策上愈发积极。德国政界认为，既然能与世界强国直接打交道，为什么还要拉着法国一起呢？

而随着法国经济逐渐复苏，尤其是马克龙去年当选总统后，法国开始希望重拾昔日在欧盟的领导权。而在德国方面，英国启动“脱欧”程序以及特朗普就任美国总统以来的一系列对欧言行，都使德国政界愈发认识到，应该谋求携手法国重塑欧盟凝聚力，以摆脱单独领导欧盟孤立无援的状况。

不确定性犹存

尽管德国两党的表态使得“德法轴心”值得期待，但需要指出的是，双方的试探性对话取得进展只是组阁成功的积极一步。此后两党将根据党内意见决定是否进行正式组阁谈判以达成联合组阁协议，而且这一协议最终也需在两党党内获得同意。如果这一切进展顺利，德国新政府有望在３月底前后成立，此后“德法轴心”才有可能被真正提上日程。

巴斯纳还指出，即使德国两党成功组阁，其规划的欧盟愿景也并不一定会全部实现。而且从历史上看，德法两国经常目标宏伟，而涉及具体问题时，又会出现很大的分歧。

（据新华社电）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)