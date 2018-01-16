当世界渴望倾听中国（手记）

2013年3月，习近平担任中国国家主席后首次出访，发表了一系列重要演讲，将“中国梦”和“世界梦”对接起来：“中国梦”不仅造福中国人民，而且造福各国人民。自那时起，世界越来越渴望倾听中国的声音。

实现“中国梦”，需要走中国道路，采取中国方案。中国方案的背后有着中国成绩作依托——“与二三十年前相比，中国的城市面貌焕然一新”“中国的高铁太方便了”“中国的脱贫速度真是一个奇迹”……在一场场会议、一个个论坛上，总能听到外宾如此感叹。这一句句感叹，正是中国方案的底气所在、魅力所在。

如同人们愿意聆听成功者分享经验，人们对于一个大国何以实现复兴更是充满好奇。与此同时，中国日益走近世界舞台中央，积极分享自己的经验和智慧。人类命运共同体、亚投行、“一带一路”、“金砖+”……开放包容的理念和机制，正体现着中国方案的气度和胸怀。

毫无疑问，在这个充满不确定性的世界里，需要中国智慧和中国方案。

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 23 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)