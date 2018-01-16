以侨为“桥”　引才筑巢（新时代 新气象 新作为）

“我们向海内外潮汕乡亲发出邀请，号召大家面向新时代携起手来，抓住家乡发展新机遇，回到汕头投资兴业、创新创业，齐心协力振兴家乡。”日前，落户广东汕头华侨经济文化合作试验区的全国最大“侨梦苑”揭牌仪式上，国务院侨务办公室主任裘援平向海外游子发出邀请。

汕头“侨梦苑”将打造成汇聚全球侨商、专业精英人士的侨商产业聚集区和华侨华人创新创业基地。不只是“侨梦苑”，汕头华侨经济文化合作试验区近日喜事连连：2017年12月28日，华侨未来城、万侨智汇城、潮商产业创意园、中国梦谷双创孵化和总部基地等8个侨资重点项目落户试验区，总投资达1500亿元。

“游子魂牵故土，故乡眷念儿郎。”回乡投资的77岁的泰国中华总商会主席陈振治，2017年已是第四次踏上家乡汕头的土地，“作为侨商，看到‘华侨试验区’和‘侨梦苑’落地家乡，看到家乡的发展，感觉特别振奋。”

汕头是我国著名的侨乡。“党的十九大报告指出，‘广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴’。”汕头华侨经济文化合作试验区党工委书记、管委会主任吴先宏介绍说，华侨经济文化合作试验区2014年12月正式挂牌成立，承担“推动海外华侨华人与祖国经济深度融合发展”的重要使命，为新时期全面深化改革、扩大对外开放探索新路。

沿汕头东海岸大道驱车前行，规划中的城市轻轨将海滨观光大道向海的尽头延伸；面积约26平方公里的试验区起步区建设初见成效；总投资约100亿元、占地251亩的泰盛科创园重点建设科创产业服务综合体，计划引进各类创新企业300至500家，年培育中小板和创业板上市企业3至5家……

试验区启动之初，80多位来自美国、英国、马来西亚、泰国等8个国家和地区的海外华商、侨领回到汕头，泰国正大集团董事长谢国民提出，希望汕头能借助华侨试验区这个载体，在华侨金融服务、国际采购和物流服务等方面探索改革。

这个提议与试验区的设想不谋而合，从洽谈到上线不到两个月，2015年9月全国首个以“华侨”为核心概念的区域股权市场板块正式落户汕头华侨试验区。截至2017年10月，“华侨板”累计挂牌企业486家，其中8家成功转板到“新三板”，改制转板功能和融资通道功能日益显现；“广东华侨金融资产交易中心”、基金公司等华侨特色金融产业如雨后春笋，建设中的东海岸新城金融总部经济园区成为试验区一个亮点。

上午11时许，华润集团的工作人员来到汕头华侨试验区工商分局，办理汕头市华润创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）登记注册手续。中午12时30分，职能部门分别出具知悉函，工作人员中午没有休息，现场完成受理、审查、核准工作。从资格审查到工商登记核准，仅用3个小时。

“企业动动嘴，试验区人来跑腿”，汕头华侨试验区管委会在首批60项行政管理事项下放后，对手续完备审批办理的，即来即办，一律实行一天审批制；需第二天审批的，相关负责人必须亲自解释说明情况。

“我们希望通过我们的努力，将汕头华侨试验区建设成为经济文化综合平台，在建设跨境金融服务中心、国际采购商贸物流中心和旅游休闲中心上做出探索，在创新‘为侨服务’政策和服务体系方面做出实践。”实验区管委会副调研员李惠龙表示。

陈振治此次回乡，拟投资100亿元建设中泰（汕头）华侨中心，打造一个集文化交流、风情旅游和华侨华人回国创业创新于一体的产业基地，“我希望以此带领在泰国的下一代回乡创业，助力家乡振兴发展。”（记者 李 刚）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 02 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)