王毅会见加蓬总统邦戈

新华社利伯维尔１月１５日电（记者王松宇）当地时间２０１８年１月１５日，加蓬总统邦戈在利伯维尔总统府会见中国外交部长王毅。

邦戈请王毅转达对习近平主席的问候和祝愿，并再次感谢习近平主席和中国人民对其２０１６年底访华给予的盛情款待，表示加中是特殊友好的朋友，此访坚定了他深化加中关系的决心和信心。邦戈表示，加资源丰富，经济潜力巨大，加方已制定经济多元化战略，希望中国作为加最可信赖的合作伙伴，继续支持并更加积极参与加国家发展进程，在矿业、渔业、农业加工业等领域开展全方位互利合作。加方赞赏中方一直奉行友好合作、相互尊重、不寻求霸权的外交政策，赞赏和欢迎中国在非洲事务中发挥的重要作用，将继续坚定奉行一个中国政策，支持中国统一大业，维护中国在南海等涉华问题上的正当权益。加方愿积极参与共建“一带一路”，并为中方成功举办中非合作论坛北京峰会发挥积极作用。

王毅转达习近平主席对邦戈的问候。王毅表示，２０１６年底，习近平主席在你就任总统不久即邀请你对中国进行国事访问，将中加关系提升为全面合作伙伴关系，体现了中方对发展中加关系的高度重视，中加关系站在新的历史起点上。双方应共同努力，把中加全面合作伙伴关系真正落到实处，成为相互信任和支持的合作伙伴，互利共赢共同发展的合作伙伴，维护和平与安全的合作伙伴以及应对地区和全球挑战的合作伙伴。双方应加强治国理政经验交流，相互支持对方维护正当权益的努力。中方支持加方把自身丰富资源优势转化为经济实力，愿在加方具有优势的领域开展合作并提供必要支持，支持加方在非洲地区事务中发挥更加积极作用。中方愿与加方密切配合，开好中非合作论坛北京峰会，通过共建“一带一路”，为中非全面战略合作伙伴关系开辟新的广阔前景。

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