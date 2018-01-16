朝韩就朝方艺术团访韩达成一致

本报首尔1月15日电 （记者陈尚文）朝韩双方代表15日在板门店朝方一侧的“统一阁”举行会晤，双方就平昌冬奥会和冬残奥会之际朝方派艺术团赴韩演出一事达成一致。

根据双方当天发表共同声明，朝方三池渊管弦乐团140余人将访问韩国，并在江陵和首尔演出。韩方将为朝方艺术团提供最大程度的便利及安全保障。朝方将尽快派考察团赴韩考察。双方将就其他涉及演出场所、舞台、器材等的具体事项通过板门店联络渠道进行协商。

韩国统一部表示，朝方提议17日在板门店韩方一侧的“和平之家”就朝方代表团参加平昌冬奥会事宜举行务实会谈。韩方随后表示同意。

9日晚，朝韩双方在板门店结束高级别会谈后，双方发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双边军事部门会谈等事项达成一致。双方强调将举行各领域会谈，对话协商解决问题。

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 21 版）

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