实实在在的和平与发展之路（国际论坛）

泰国应思考如何主动对接“一带一路”建设，通过搭上“一带一路”建设的快车，促进泰国的经济社会发展

第一次认识中国，是从50年前的初中课本上，那里描述的中国古老但落后。25年前，我第一次踏上中国大地，至今已到过中国数十次，每次都能感受到中国的变化：城市更大了，社会更进步了，环境更优美了，中国从落后的贫穷国家迅速跃升为在很多领域世界领先的大国。

在近几次的访问中，我能明显感受到，中国经济社会各方面都在飞速发展。尤其是过去5年来，在习近平主席的坚强领导下，中国在政治、经济、外交等各个领域都取得了举世公认的巨大成就。中国集中力量办成了许多大事。无论是南水北调工程，还是长江三峡水电站、四通八达的高速公路和铁路网，无一不是雄伟浩大的工程。

更令泰国等国家欣慰的是，中国的发展惠及其他国家，尤其是周边国家。习近平主席提出的亲诚惠容周边外交理念和“一带一路”倡议，得到包括泰国在内的很多国家的积极响应和支持。“一带一路”是一条实实在在的和平与发展之路。

当前，“一带一路”建设成为世界关注的焦点。中国领导人多次谈到，“一带一路”建设秉持共商共建共享原则，与各国利益息息相关。泰中两国应该从双边关系的历史、现在和未来着眼，从加强泰国发展战略与“一带一路”建设对接着手，深入推进两国合作。

中国是泰国周边重要的大国，历来与泰国关系密切，加强合作、互利共赢是双方的共识。“泰中一家亲”，两国友谊源远流长，如同一家人。不管是反对地区霸权主义扩张，还是应对1997年亚洲金融危机，中国竭尽所能帮助泰国政府和人民。中国游客对泰国经济的带动作用是显著的。

在泰中传统友好关系的基础上，当前泰国最需要做的，是从泰国的角度思考如何主动对接“一带一路”建设，通过搭上“一带一路”建设的快车，促进泰国的经济社会发展。泰国的发展离不开中国的帮助和支持。

中国经济建设取得重大成就，综合国力和国际影响力不断提升，令人叹服。未来，中国将在国际政治经济领域发挥越来越重要的作用。我相信，中共十九大描绘的宏伟蓝图，将引领实现中华民族伟大复兴的中国梦。泰国应该更多向中国学习，去重新认识和了解我们的这位好邻居、好亲戚、好伙伴，推动泰中全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。

（作者为泰国政治改革委员会主席、泰国大众党前主席）

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 03 版）

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