抓住改革的历史机遇期（钟声）

政策制定者不能仅仅停留于盯着镜子里的向好镜像制定短期政策，关键是，要端起历史的望远镜谋求长远发展

2018年，“改革”成为全球领导人新年贺词中的关键词。中国国家主席习近平指出，我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底；法国总统马克龙强调，法国在2018年将继续改革，迎接“法兰西的复兴”，并表达了重塑欧盟的宏伟改革愿景；英国首相特雷莎·梅关注“脱欧”进程，同时筹划着英国社会由此需要进行的改变。

放眼国际机构对于2018年世界经济的预期，各方在一致看好全球经济体实现共同增长的同时，也不约而同地强调了当下推行“改革”的紧迫性。世界银行报告认为，威胁世界经济可持续增长的各类风险尚未根本解决，对政策制定者而言，如何确保利益广泛分享、提高潜在产出和增强对下行风险的抵御能力应成为决策重点；国际货币基金组织总裁拉加德指出，各国应抓住经济环境如“阳光灿烂天气”的良机，实施“修补屋顶”式的经济改革。

有学者认为，2015年至2017年见证的是全球旧秩序的瓦解与重构，国际政局呈现混乱和纷争态势，“黑天鹅”事件频发，各国对政治风险的防范超过对国内改革议程的关注。及至2017年世界经济渐次摆脱危机阴影，世界主要国家完成大选、换届，2018年将进入新的政治周期，各国政策取向从“选举模式”切换到“改革模式”，各国有望将议程重心转入国内改革，通过改革来促进繁荣的新阶段。

世界怀着希望走进2018年，如何把握住当前经济周期性上行的有利窗口期，以改革促进经济社会长远发展，这是一个至关重要的课题。政策制定者不能仅仅停留于盯着镜子里的向好镜像制定短期政策，关键是，要端起历史的望远镜谋求长远发展。

改革是一场马拉松，需要驰而不息、久久为功。实践证明，唯有持之以恒落实改革方案，才能为改革成功创造必要条件。国际金融危机后，德国得益于长期以来对结构性改革的重视，不断优化要素配置、有效激励创新、增强本国核心竞争力，经济表现出较强韧性，成为引领欧洲经济增长的核心之一。回顾40年来改革开放的历程，中国以敢闯敢试、自我革新的勇气和智慧，实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大转变，让这个全球最大的发展中国家发展成为世界第二大经济体。研究中国改革的奥秘，欧洲国际政治经济研究中心主任弗雷德里克·埃里克松得出结论：中国在推进改革上展现的强大领导力，系统性规划以及与时俱进推进改革的行动力，为世界各国改革提供了有力借鉴。

置于促进世界经济实现强劲、可持续、平衡增长的大背景下，各国自身的改革亦离不开相互之间的政策协调与战略对接。展望2018年，“改革”的伏笔早已埋下。金砖国家领导人厦门会晤期间，五国领导人共同强调把握新工业革命的历史机遇，加快经济结构优化，共同实现更高质量、更具韧性、更可持续的增长；去年10月，在德国担任二十国集团主席国期间举行的最后一次财长和央行行长会议上，与会各方一致提出，各经济体应抓住经济提速的周期机遇推进改革，采取合适的政策组合提高潜在产出，以增强经济韧性；2018年亚太经合组织领导人非正式会议已经将“通过结构性改革增强包容性增长”作为四项优先议题之一。

几十年前，美国著名政治学家卡尔·多伊奇曾说，当今世界唯一最大的力量是变革的力量。而今，改革的历史机遇期已经来临，如何抓住机遇、顺势而为实现改革承诺，如何协调合作、谋求各方利益的最大公约数，考验着各国执政者的勇气与智慧。

《 人民日报 》（ 2018年01月16日 03 版）

(责编：王吉全)