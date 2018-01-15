中国最低工资标准接近国际通行60％水平

人民网北京1月13日电 由中国劳动关系学院、社会科学文献出版社共同主办的《中国职工状况研究报告(2017)》暨中国职工状况指数发布会于近日在京举行。

报告指出，农民工已成为我国产业工人的主体，是国家现代化建设的重要力量。党的十八大以来，习近平总书记多次强调工会要着力做好农民工工作，使农民工在工业化、城镇化的过程中成为工人阶级坚定可靠的新生力量，成为我们党执政的社会基础。

报告在提及中国职工收入分配状况指数时指出，2015年中国职工的收入增长与经济增长实现同步，但职工群体内部收入分配方面的差距变化明显。报告强调，缩小城镇非私营单位职工和私营单位职工、农民工的收入差距仍是重要挑战。

中华全国总工会在2006年曾提出用3到5年的时间，逐步使最低工资标准达到各地平均工资40%～60%的目标。2013年国务院转发国家发改委、财政部、人社部《关于深化收入分配制度改革的若干意见》中提出，要“根据经济发展、物价变动等因素，适时调整最低工资标准，到2015年绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上”。报告认为，改变目前最低工资标准的制定方法，才有可能实现中国最低工资标准接近或达到国际通行的60%的水平。

报告认为，2016年中国职工收入分配面临的最大挑战就是在延续中国职工整体工资水平稳定上升的同时，缩小城镇非私营单位职工和私营单位职工、农民工的收入差距。在初次分配中继续保持企业职工劳动报酬占比稳步回升的趋势是提高职工收入重要且可行的途径。

报告指出，结构性失业正成为我国劳动力市场“十三五”时期的主要特征。自2011年以来，我国15至59周岁的劳动年龄人口逐年下降，从根本上改变了我国劳动力市场的供求状况，“人口红利”逐渐消失，部分地区和行业出现用工短缺，用工成本上升，一些企业显然还没有做好应对劳动力市场新变化的准备。

报告同时指出，建立更加可持续的养老保险体系是“十三五”时期的主要任务。由于大多数能够被纳入城镇职工养老保险制度的正规就业人员已经参保，继续扩大城镇职工基本养老保险覆盖面将面临较大困难，下一步重点是如何鼓励非正规就业人员参保。（饶竹青）

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