美大学用机器人测室内环境 证实儿童更易吸入有害物质

【环球网综合报道】香港东网1月15日报道称，家居地板积聚不少肉眼难以察觉的有害微粒，小孩长时间在地面爬或影响健康。美国印第安纳州一所大学最近就设计了一款外形像孩童、以铝纸包裹的机器人，收集并分析地板附近飘浮的微粒，发现儿童吸入有害微粒的风险较成人高。

普渡大学的科学家设计了一个外表像精灵的矮小机器人，从儿童的角度分析花粉、细菌、尘埃等物质对他们的影响。收集的飘浮物被送往芬兰国家卫生福利研究所作DNA分析，发现接近地面的有害粒子密度比较高的空气高出20倍，而以每公斤体重计算，儿童吸入量比成人高4倍。

研究所的布尔教授表示，成人呼吸时鼻孔和喉咙阻隔大量的生物微粒，但孩童经常用口呼吸，令有害微粒积聚于气管、支气管甚至肺部等下呼吸系统。然而，不少研究认为这未必完全是坏事，因为这样可以让婴孩产生疾病抗体，保护他们免受哮喘或其他过敏症困扰。

(责编：樊海旭、常红)