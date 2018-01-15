政府放宽女性禁酒令 斯里兰卡总统看报纸才知道

斯里兰卡总统西里塞纳

斯里兰卡政府10日宣布修改1955年的妇女禁酒令，承认法条歧视女性，斯里兰卡总统西里塞纳却表示，他看到报纸才知道政府要修法，他已决定撤销这项改革，继续维持女性禁酒令。

据BBC报道，当斯里兰卡修法的消息传出后，许多妇女对此表示欢迎，因为在这60多年以来，所有女性都不能买酒，现在只要年满18岁就能购买了，而且女性到酒吧上班不用再取得政府许可证，可以直接去卖酒的场所工作。

然而，多数国民信仰佛教的斯里兰卡，有宗教领袖出面痛批解决禁令的决定，他担心这会造成更多女性酗酒，进而破坏家庭文化。总统西里塞纳称，他听到这些批评后，已下令政府撤回改革。

西里塞纳的决定也引起反对声浪，批评者指责他没有认真对待性别平等的议题。事实上，根据世界卫生组织2014年的统计，80.5％的斯里兰卡女性从不喝酒，而男性则有56.9％不喝酒。15岁以上的斯里兰卡女性中，不到0.1％大量饮酒，同龄男性则为0.8％。当地大多数女性不会饮酒，因为她们认为这与斯里兰卡文化背道而驰。（海外网 孙蒙）

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