韩媒：首尔雾霾天公共交通免费措施收效甚微 交通量仅减少1.8%

【环球网综合报道】韩国首尔市政府14日发布“雾霾天气应急减排措施”，15日上下班时段首尔市公交车和地铁不收费，以鼓励公众更多使用公共交通出行。不过，据韩联社15日报道，这个措施收效甚微，实施首日首尔市道路交通量仅减少1.8%。

首尔市15日发布相关数据称，上班时段(首班车出发时间到上午9时)，使用地铁1-8号线和牛耳新设线的乘客比上周相同时段增加2.3万名(2.1%)，达到110.9884万名。该时段使用市内公共汽车的乘客增加0.4%(3500名)，达到95.2454万名。

对首尔市内14个点交通量的分析结果显示，首尔市内车辆比上周一上班时间段减少1.8%。

此外，为减少雾霾，首尔市还降低资源回收设施、水再生中心等12处释放大气污染物设施的开工率。

韩联社4日称，首尔市大气中的细颗粒物浓度(PM2.5)从当天午夜到下午4时超过50微克/立方米，为“重度污染”等级，并预计翌日同样为“重度污染”等级时，市政府采取应急减排措施，“公共交通免费”列入其中。

可免费乘车的时段为从首班车出发时间到上午9时和下午6-9时。该时段里，首尔市内公交、社区小巴士、地铁1到9号线、牛耳新设线不收费。而运营单位非首尔市的部分地铁路线和开往仁川机场的机场铁路收费。乘客搭乘公共交通时，与往常一样仍需刷公交卡。持有一次性卡或月票的乘客不在免费乘坐对象之中。

(责编：樊海旭、常红)