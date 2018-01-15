童装广告涉嫌种族歧视？H&M南非“摊上事”

瑞典时装公司亨内斯—毛里茨公司（H&M）最近在南非“摊上事了”。因公司网站上一款童装的广告词有种族歧视之嫌，南非多家H&M门店13日遭人打砸。

警方说，打砸店铺的闹事者来自一个极左翼团体。

【广告词惹风波】

前不久，H&M网站上出现一张童装广告，广告显示一名黑肤色小男孩身着一件绿色帽衫，帽衫上印着“丛林里最酷的猴子”字样。

这则广告在南非社交媒体上招致广泛批评。不少网友认为，广告词涉嫌种族歧视，最起码说明H&M对种族歧视缺乏敏感性。

发现事态不妙后，H&M删除那则广告，并下架了那款童装。

公司随后发表声明，为它“对产品和广告形象的糟糕判断”而道歉，并强调H&M不接受种族主义和种族偏见。

【数家门店遭打砸】

在南非极左翼团体“经济自由战士”看来，H&M的补救措施“太迟，太少”。

这一团体的发言人姆布伊森尼·恩多尔兹在社交媒体“推特”留言：“那种为种族主义行为道歉（就可以了事）的时代已经过去：现在必须让反黑人的种族主义者接受教训，句号！”

恩多尔兹还向推特上传了这一团体的成员打砸数家H&M门店的照片和视频。

南非警方13日证实，“经济自由战士”成员13日在豪滕省6家H&M门店闹事，打翻店内展示物品，乱扔衣服。遭打砸的门店位于经济首都约翰内斯堡市内或周边地区。

南非警方在一条推文中证实，在约翰内斯堡附近一家门店，“示威者进入店铺并偷走了多件物品，警方不得不介入、驱散示威者”。

南非媒体“非洲电子新闻频道”播放的画面显示，在一家被打砸的店铺，人体模型被推倒在地，衣服散落一地，玻璃被砸碎。

H&M方面证实，尚无店员或顾客因13日的打砸事件受伤。公司决定让南非境内所有门店停业，待确定形势安全后再营业。

“经济自由战士”创立于2013年，创始人是被南非执政党非洲人国民大会（非国大）开除的青年团领导人。“经济自由战士”支持者多为当地年轻男性，24岁以下者约占一半。它呼吁要让H&M在南非“无立足之地”。

这一暴力抗议活动引起部分民众不满。一名网友留言：“如果H&M真的撤出南非会怎样？‘经济自由战士’能赔偿那些因此失业的员工吗？”

【无独有偶】

法新社报道，近年来，也有其他大型企业因对种族歧视问题不敏感而惹祸上身。

2014年，西班牙时尚品牌萨拉（ZARA)下架一款睡衣，原因是这款条纹睡衣上绣着一颗黄星，容易让人联想到二战中被囚禁于集中营的犹太人。

去年10月，日用品品牌多芬（Dove）因一则发布在社交媒体“脸书”上的广告向公众道歉。这则广告向消费者暗示，使用其产品后的效果就好比一名黑人女性在脱去上衣后瞬间肤色变白。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)