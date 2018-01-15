中国杂技团获布达佩斯国际马戏节两项金奖

新华社布达佩斯１月１４日电（记者 杨永前）为期一周的匈牙利第１２届布达佩斯国际马戏节１４日落幕，中国杂技团选派的空竹《俏花旦》和蹬伞《荷塘月色》凭借高难度的技巧、富有创意的编排和完美的现场表演，分获本届马戏节金奖。

空竹《俏花旦》的演员是中国杂技团的一批新生代演员，此次初登国际赛场。节目技术难度大，演员们富有朝气的表演将《俏花旦》的内涵演绎得淋漓尽致。

蹬伞《荷塘月色》力求在传统技艺表演的基础上实现创新。其创意灵感来源于朱自清的散文《荷塘月色》，以中国传统的“和合文化”为根基，以具有中国特色的符号“荷叶与莲”呈现，节目画面唯美，现场观众陶醉于中国杂技的新、美、奇、绝。

中国杂技团团长张红在接受新华社记者采访时说，《俏花旦》和《荷塘月色》各具特色，前者属于经典节目，但由新生代演员来演，说明中国杂技团后继有人。《荷塘月色》是新创节目，它贵在把传统节目用现代化的包装演绎出来，具有中国特色。她介绍说，中国杂技团曾于１９９８年和２０００年在布达佩斯国际马戏节上收获过两个金奖。

在本届马戏节上，除了中国杂技团的两个节目获得金奖外，蒙古国杂技团的《大跳板》也荣获金奖。另外，３个节目获得银奖，４个节目获得铜奖。

布达佩斯国际马戏节每两年举办一届。本届马戏节有来自２０个国家的马戏和杂技表演团队参赛，涵盖杂技表演、动物表演、魔术及滑稽表演等。

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