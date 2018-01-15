英财政大臣认为欧盟成员国不会效仿“脱欧”

英国财政大臣菲利普·哈蒙德日前在接受德国媒体采访时表示，欧盟对英国一旦达成“软脱欧”将引起其他成员国效仿的担心是多余的。

哈蒙德说，欧盟应该把重点放在保持自身吸引力上，以此来避免其他成员国脱离。他强调，英国不会在退出欧盟的问题上走“回头路”，欧盟也不应因“脱欧”问题惩罚英国，而应对双方未来关系持积极、乐观态度。

鉴于服务业在英国经济中的重要地位，哈蒙德表示，“脱欧”后英国与欧盟达成的自由贸易协定需包括服务方面的规章制度。

除英国以外的欧盟２７国领导人去年年底宣布，英国“脱欧”第一阶段谈判已在“分手费”、爱尔兰边界以及欧盟在英公民权利等核心议题取得“足够进展”，可以着手第二阶段谈判。

英国于２０１７年３月２９日正式向欧盟递交“脱欧”信函，成为首个寻求退出欧盟的成员国。根据欧盟法律，双方需要在两年内（２０１９年３月２９日之前）完成“脱欧”谈判。

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