瑞典留学生：为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量

人民网斯德哥尔摩1月14日电（记者 黄云迪）1月14日，驻瑞典使馆召开在瑞学生学者学习习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信座谈会。留瑞中国学生学者联合会负责人、留学生和学者代表以及使馆青年读书会全体成员近50人参加。使馆教育参赞窦春祥主持会议，桂从友大使出席并讲话。

在瑞学生学者结合自身工作、学习、生活经历畅谈对习近平总书记回信的学习体会。大家表示，习近平总书记回信饱含对广大留学人员及青年一代的亲切关怀和殷切嘱托，读后令人心潮澎湃，在寒冷的北国中倍感温暖。祖国永远是在瑞学生学者的家和坚强的后盾。祖国发展进入了新时代，海外学子更加感到自豪，肩头的使命也更重。在瑞学生学者要继承和发扬老一辈留学生的优良传统，热爱祖国，热爱人民，刻苦学习，顽强拼搏，不辜负习近平总书记的期望，早日成为有理想、有本领、有担当的优秀人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。使馆青年代表也结合各自工作谈了学习感想。

桂大使表示，习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信后，使馆全体同志第一时间认真学习，使馆教育处当天就组织留瑞学生学者学习。习近平总书记的回信字字掷地有声，温暖人心，激励人心，催人奋进，体现了习近平总书记对青年工作的高度重视，与十九大报告的精神一脉相承。习近平总书记的回信就是在瑞学生学者的努力方向和行动指南。希望大家把学习近平总书记回信和学习十九大精神有机结合起来，作为案头书，常学常新，把习近平总书记每句话牢记在心，把自己的人生梦想与实现中华民族伟大复兴的中国梦结合起来，以自己的的实际行动为实现中国梦而努力奋斗。驻瑞典使馆将继续为大家服好务，搭好桥，全面做好新时代留学人员的服务指导工作。习近平总书记给莫斯科大学中国留学生的回信充分体现了以习近平同志为核心的党中央对广大留学人员及青年一代的亲切关怀和殷切嘱托，要牢记时代、祖国和人民赋予的责任，不辜负习近平总书记期望，把爱国之情、强国之志、报国之心统一起来，让青春之光在奋斗的道路上闪耀。

座谈会上，大家观看有关新闻，重温习近平总书记的回信，热烈交流学习体会。与会留学生一致表示，习近平总书记的回信对新时代留学人员提出了殷切希望、指明了奋斗前行的目标，将牢记习近平总书记谆谆教诲，继承和弘扬海外留学生的优良传统，为了国家的前途、为了民族的希望，刻苦学习、顽强拼搏，争取早日成为有理想、有本领、有担当的优秀人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

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