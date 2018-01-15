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北美车展负责人说中国汽车业后发优势明显 

2018年01月15日14:14  来源：新华网
 

新华社美国底特律１月１４日电（记者汪平 苗壮）北美国际汽车展执行董事罗德·艾伯特１４日接受新华社记者专访时表示，当前中国一些汽车公司在新能源、互联网和自动驾驶方面具有明显的后发优势。

艾伯特说，越来越多的中国公司表现出对北美车展的兴趣，有些还计划在未来两年打入美国市场。他说，大约１０年前，北美车展迎来中国公司参展的第一波高峰，当时主要以中国文化为载体来推介中国汽车，但现在中国汽车展商直接通过汽车技术参与竞争和交流。

艾伯特表示，他参加过上海、北京和广州的车展，认为中国汽车外观漂亮，设计也很棒，对中国汽车印象很深。他说：“我们乐意把中国汽车外观设计的概念带回美国市场，因为的确有消费者喜欢。”

艾伯特表示，相信在未来５年到１０年时间里，一些中国汽车公司将在美国和世界汽车市场崭露头角，尤其是电动车、新能源、互联网和技术发展方面，中国进展神速，成长具有可持续性和活力，“我们期待有更多中国公司参展，也十分乐意为他们进入美国市场提供帮助”。

２０１８年北美国际汽车展于１３日至２８日在底特律科博会展中心举行。

 

(责编：燕勐、常红)
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