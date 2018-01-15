突尼斯抗议示威持续 总统承诺重视年轻人发展

突尼斯多地抗议示威活动1月１４日进入第７天。示威者要求政府回应民生诉求，重视贫困人口，改善居民生活。总统埃塞卜西当日承诺，２０１８年将重点解决年轻人发展问题。

当天上午，数以千计的示威者继续占据首都突尼斯市中心主干道哈比卜·布尔吉巴大街，抗议物价上涨和增税政策，要求政府撤回并修改２０１８年度财政法案。

正在读大学三年级的示威者艾哈迈德·拉塔耶夫说，过去７年里，国家经济持续恶化，年轻人“看不到任何希望”。

当天是突尼斯前总统本·阿里在民众示威浪潮中出逃沙特阿拉伯７周年的日子。政府在全国范围内加强安保措施，出动超过３万名安全人员。在首都市区，主要路口设有安全检查点，一些路段部署防暴车，数百名安全人员在市中心附近巡逻，多架直升机在城区上空盘旋。

内政部发言人哈利法·希巴尼１３日说，过去一周有８００多人被逮捕，他们涉嫌抢劫、盗窃及参与暴力活动等。希巴尼表示局势正在回归平静。

突尼斯总统埃塞卜西１４日上午在视察首都西北郊一处贫民区时，宣布已经签署总统令设立“尊严基金”，用以改善贫困家庭生活状况。

埃塞卜西说，年轻人有权要求“变化”和“工作”。按照他的说法，突尼斯全国现有大约６２万失业劳动人口，其中２５万人受过高等教育。他说，不应让年轻人等待太久，２０１８年将重点解决年轻人发展问题。

埃塞卜西前一天在总统府召集多个党派、工会组织和雇主联合会代表商讨应对措施，强调应当重视民生议题。他同时指称一些外国媒体“夸大”突尼斯乱局规模，损害突尼斯国际形象。

前外交部长拉菲克·阿卜杜勒－萨拉姆１４日在接受新华社采访时指责一些示威者趁机作乱。“近来发生一些破坏公共及私人财产、偷盗和抢劫行为，那对缓解国家政治经济难题没有任何帮助。”

阿卜杜勒－萨拉姆说，政府当前应把吸引外资、促进内陆地区发展、改善民众生活水平和创造就业放在工作首位。

突尼斯商业部长奥马尔·巴希此前告诉媒体记者，过去７年来，突尼斯通货膨胀、政府债务率和货币贬值状况呈“滚雪球式”恶化，形成恶性循环。

巴希称，涨价和增税是为了缓解政府财政和贸易赤字。他表示，依照新财政法案，物价上涨主要涉及燃油、通信网络、进口食品和化妆品等，政府补贴类商品，如面粉、食用油、牛奶、鸡蛋等基本生活品，不在涨价范围内。

据突尼斯中央银行数据，２０１７年突尼斯通货膨胀率为５．２％，预计２０１８年将达６．１％。截至２０１７年年末，突尼斯贸易赤字超过６３亿美元，国家外汇储备持续减少，本国货币突尼斯第纳尔对美元汇率一年内贬值近２０％。（记者 刘锴 马迪）

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